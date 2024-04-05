Тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Казахстане, доставили на родину

По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, военно-транспортный самолет Министерства обороны приземлился в аэропорту Термеза 5 апреля в 3:00.
Тела погибших граждан переданы родственникам. Власти окажут помощь в организации похорон.
Напомним, авария случилась 3 апреля на автодороге Самара — Шымкент возле поселка Маржанбулак. Столкнулись грузовая автомашина Volvo и минивен Toyota-Аlhpard.
У грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.