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Тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Казахстане, доставили на родину

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарью спецбортом доставили тела восьми узбекистанцев, погибших в ДТП в Казахстане, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, военно-транспортный самолет Министерства обороны приземлился в аэропорту Термеза 5 апреля в 3:00.

Тела погибших граждан переданы родственникам. Власти окажут помощь в организации похорон.

Напомним, авария случилась 3 апреля на автодороге Самара — Шымкент возле поселка Маржанбулак. Столкнулись грузовая автомашина Volvo и минивен Toyota-Аlhpard.

У грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.