В ТРЦ «Мега» Екатеринбурга произошел пожар

На место выезжали три единицы техники и 9 человек личного состава. Выяснилось, что на площади 4 кв.м. были повреждены коммуникации в паркинге на 1-м уровне торгового центра. Пожар удалось ликвидировать сотрудникам с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия спасателей.