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В ТРЦ «Мега» Екатеринбурга произошел пожар

Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Мега» Екатеринбурга. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировалось 20 человек. Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области…

На место выезжали три единицы техники и 9 человек личного состава. Выяснилось, что на площади 4 кв.м. были повреждены коммуникации в паркинге на 1-м уровне торгового центра. Пожар удалось ликвидировать сотрудникам с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия спасателей.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, что сегодня в Свердловской области стартовал пожароопасный сезон, а губернатор традиционно ушел в отпуск до середины апреля. Аккурат перед этим сразу три подразделения Авиалесоохраны пожаловались на низкие зарплаты, отсутствие экипировки и неготовность сотрудников к пожароопасному сезону.

пожары