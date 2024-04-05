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В Перми пропал 19-летний юноша

Дмитрий Козулькин ушел из дома по улице Вагонной в Перми и исчез.

Источник: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили в розыск 19-летнего Дмитрия Козулькина. Утром 2 апреля Дмитрий ушел из дома по улице Вагонной и исчез.

Приметы

Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную футболку, черные джинсы, коричневую кофту с капюшоном, синюю куртку, серые кроссовки с черными вставками.

Всех, кому известно местонахождение Дмитрия, просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь; 8−912−880−41−60 — волонтеры; 8−991−809−77−99 — инфорг Юлия.