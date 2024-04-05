Губернатор Чибис записал видеообращение после нападения

Источник «Ъ», близкий к следствию, ранее сообщал, что предполагаемого нападавшего зовут Александр Быданов, он проживает в Апатитах. По предварительным данным, он работал в РЖД. Во время задержания его ранили в ногу из пистолета. Как сообщил СКР, на допросе напавший сказал, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично. Прокуратура возбудила в отношении нападавшего дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).