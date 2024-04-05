В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА

«Могу заверить — Ейский район и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал глава города.