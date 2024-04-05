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В Краснодарском крае рассказали подробности об отражении атаки БПЛА

СОЧИ, 5 апр — РИА Новости. ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью, разрушений на территории Ейского района нет, написал в своем Telegram-канале глава Ейска Роман Бублик.

Источник: © РИА Новости

В ночь на пятницу в социальных сетях появились сообщения жителей Ейска о многочисленных вспышках в небе, жители писали об атаке БПЛА.

«Могу заверить — Ейский район и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал глава города.

Он напомнил жителям про «информационную гигиену», что недопустимо публиковать видеоматериалы работы российских военных.