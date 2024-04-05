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Омского пособника террористов доставят в Москву

В столице ему изберут меру пресечения.

Накануне силовики в Омске задержали пособника террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Операцию по задержанию проводили в Омске, Екатеринбурге и Москве. Всего были задержаны три пособника.

По данным спецслужб, задержанные способствовали террористам — финансировали покупку оружия, транспорта, а также вербовали пособников.

Теперь задержанного доставят в столицу. Там ему изберут меру пресечения. Об этом сообщили РИА «Новости», со ссылкой на источник в силовых структурах. Как ранее стало известно «КП Омск», в Омске задержанному преступнику избирать меру пресечения не будут.

Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, еще 551 человек пострадал.

Накануне ФСБ опубликовало видео задержания пособников террористов, утроивших стрельбу в «Крокусе».

Ранее мы писали, что лжежених искал омичку после теракта в «Крокус Сити Холле».