Омского пособника террористов доставят в Москву

Теперь задержанного доставят в столицу. Там ему изберут меру пресечения. Об этом сообщили РИА «Новости», со ссылкой на источник в силовых структурах. Как ранее стало известно «КП Омск», в Омске задержанному преступнику избирать меру пресечения не будут.