В Андижане в ДТП погибли два человека

По сообщению пресс-службы УБДД Андижанской области, автомобильная авария произошла 4 апреля в 15:30 на 373-м километре автодороги М39 Гулистан — Бука — Ангрен — Ош, проходящей по территории Ходжаабадского района.
22-летний водитель Cobalt нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем Damas. После столкновения 33-летний водитель Damas потерял управление и его автомобиль столкнулся с автомобилем «Москвич», следовавшим в том же направлении.
В результате аварии водитель Cobalt получил закрытый перелом тазобедренного сустава, ушиб грудной клетки. Водитель Damas получил закрытый перелом костей таза, правого плеча и позвоночника. В больницу госпитализировали и 29-летнего пассажира Damas, у которого диагностировали закрытый перелом голени левой ноги.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, водители Cobalt и Damas скончались.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.