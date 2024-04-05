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В Андижане в ДТП погибли два человека

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижане произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погибли два человека, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению пресс-службы УБДД Андижанской области, автомобильная авария произошла 4 апреля в 15:30 на 373-м километре автодороги М39 Гулистан — Бука — Ангрен — Ош, проходящей по территории Ходжаабадского района.

22-летний водитель Cobalt нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем Damas. После столкновения 33-летний водитель Damas потерял управление и его автомобиль столкнулся с автомобилем «Москвич», следовавшим в том же направлении.

В результате аварии водитель Cobalt получил закрытый перелом тазобедренного сустава, ушиб грудной клетки. Водитель Damas получил закрытый перелом костей таза, правого плеча и позвоночника. В больницу госпитализировали и 29-летнего пассажира Damas, у которого диагностировали закрытый перелом голени левой ноги.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, водители Cobalt и Damas скончались.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.