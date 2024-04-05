В Мозырском районе мужчина избил ребенка сожительницы кабелем от зарядки. Суд вынес приговор

Фигуранту было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 154 УК. Инцидент, приведший его на скамью подсудимых, произошел 12 января этого года. Будучи нетрезвым, он нанес ребенку 2016 года рождения кабелем от зарядного устройства не менее 33 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам, причинив ему телесные повреждения.
На суде мужчина обозначил обстоятельства произошедшего со своего ракурса.
«С его слов, он лег спать, при этом вместе с ним в квартире остались двое детей женщины (сожительницы, которой в то время не было дома. — Прим. БЕЛТА). Проснулся от того, что мальчик прыгал и шумел, поэтому сделал ему замечание, на которое ребенок не отреагировал. Далее взял кабель от зарядного устройства и нанес ему множественные удары по телу. При этом не признал, что нанес удар в область головы ребенка; предполагает, что повреждения у потерпевшего образовались при иных обстоятельствах», — рассказали в суде.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин.
Также осужденный должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.
Приговор в законную силу не вступил.