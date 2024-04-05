В Мозырском районе мужчина избил ребенка сожительницы кабелем от зарядки. Суд вынес приговор

«С его слов, он лег спать, при этом вместе с ним в квартире остались двое детей женщины (сожительницы, которой в то время не было дома. — Прим. БЕЛТА). Проснулся от того, что мальчик прыгал и шумел, поэтому сделал ему замечание, на которое ребенок не отреагировал. Далее взял кабель от зарядного устройства и нанес ему множественные удары по телу. При этом не признал, что нанес удар в область головы ребенка; предполагает, что повреждения у потерпевшего образовались при иных обстоятельствах», — рассказали в суде.