Первый природный пожар зафиксирован в Челябинской области

Сообщение поступило в ПЧ № 112 Центрального отряда. «Дежурное отделение, оперативно прибыв к месту вызова, с помощью ранцевого огнетушителя справилось с возгоранием на площади 30 квадратных метров, не дав огню распространиться по сухой растительности», — говорится в комментарии Противопожарной службы Челябинской области.