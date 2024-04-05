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Первый природный пожар зафиксирован в Челябинской области

Первый природный пожар зафиксирован в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что днем 4 апреля горел камыш вдоль реки Биргильда недалеко от поселка Полетаево.

Сообщение поступило в ПЧ № 112 Центрального отряда. «Дежурное отделение, оперативно прибыв к месту вызова, с помощью ранцевого огнетушителя справилось с возгоранием на площади 30 квадратных метров, не дав огню распространиться по сухой растительности», — говорится в комментарии Противопожарной службы Челябинской области.

Там отметили, что это «первый природный пожар в этом году».

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал постановление о начале пожароопасного сезона в лесах. На территориях центральной и южной части региона он начался 5 апреля, а в горнозаводской зоне — с 15 апреля.

пожары