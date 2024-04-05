В Каменске-Уральском простятся с мотострелком, погибшим в Авдеевке

Мужчина родился и учился в Каменске-Уральском. Потом он отслужил в армии и пошел работать. Год назад мужчина принял решение отправиться на СВО добровольцем. Скончался Максим Костоусов 13 марта 2024 года в поселке Авдеевка ДНР. Посмертно он награжден орденом Мужества.