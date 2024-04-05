В Каменске-Уральском простятся с мотострелком, погибшим в Авдеевке

В Каменске-Уральском пройдет церемония прощания с мотострелком, погибшим в Авдеевке. Максиму Костоусову было 38 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мужчина родился и учился в Каменске-Уральском. Потом он отслужил в армии и пошел работать. Год назад мужчина принял решение отправиться на СВО добровольцем. Скончался Максим Костоусов 13 марта 2024 года в поселке Авдеевка ДНР. Посмертно он награжден орденом Мужества.
— Глава и коллектив администрации Каменск-Уральского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за Родину, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Церемония прощания с бойцом состоится 5 апреля на Аллее Славы в 12:00. Отпевание состоялось в 11:00 в церкви Покрова Божией Матери. Похоронят героя на Волковском кладбище.