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В Каменске-Уральском простятся с мотострелком, погибшим в Авдеевке

На 38-м году жизни скончался уралец в зоне СВО.

Источник: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском пройдет церемония прощания с мотострелком, погибшим в Авдеевке. Максиму Костоусову было 38 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мужчина родился и учился в Каменске-Уральском. Потом он отслужил в армии и пошел работать. Год назад мужчина принял решение отправиться на СВО добровольцем. Скончался Максим Костоусов 13 марта 2024 года в поселке Авдеевка ДНР. Посмертно он награжден орденом Мужества.

— Глава и коллектив администрации Каменск-Уральского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за Родину, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Церемония прощания с бойцом состоится 5 апреля на Аллее Славы в 12:00. Отпевание состоялось в 11:00 в церкви Покрова Божией Матери. Похоронят героя на Волковском кладбище.