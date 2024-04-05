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Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские войска утром сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки, о последствиях не сообщается, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2.30 было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.