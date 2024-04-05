Два человека погибли на пожарах за сутки в Иркутской области

В Иркутской области 4 апреля произошло 14 пожаров в пяти многоквартирных домах, в частном доме, в двух садовых домах, в двух торговых павильонах, в хозпостройке, в автомобиле и в заброшенном строении. В девяти случаях причиной пожара стало короткое замыкание, в четырех — неосторожное обращение с огнем. Один раз была нарушена пожарная безопасность при использовании электрооборудования. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.