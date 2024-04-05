Два человека погибли на пожарах за сутки в Иркутской области

В Иркутской области 4 апреля произошло 14 пожаров в пяти многоквартирных домах, в частном доме, в двух садовых домах, в двух торговых павильонах, в хозпостройке, в автомобиле и в заброшенном строении. В девяти случаях причиной пожара стало короткое замыкание, в четырех — неосторожное обращение с огнем. Один раз была нарушена пожарная безопасность при использовании электрооборудования. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— В четверг очевидцы сообщили о пожаре в пятиэтажке в Ангарске. На место направили четыре единицы техники и 12 человек. До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 13 взрослых и четыре ребенка. Пожарные спасли 12 жильцов, включая четырех детей, которые из-за дыма не могли покинуть свои квартиры. Около подъезда находился мужчина. Он получил легкое отравление угарным газом. От госпитализации сибиряк отказался, — говорят в МЧС.
Кроме того, рано утром в четверг произошел пожар в садоводстве «Рассвет» в Усть-Илимске. На момент прибытия специалистов заброшенный садовый дом был полностью охвачен огнем. Во время тушения огня, пож завалами нашли сильно обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего устанавливается.
В этот же день загорелся пятиэтажный дом на улице Декабрьских Событий в Иркутске. До прибытия спасателей оттуда эвакуировались 13 человек. Загорелась квартира на четвертом этаже. В ней жил 67-летний мужчина, регулярно курящий в помещении. Его тело с термическими ожогами обнаружили в одной из комнат на полу.
Во время пожаров пострадали домашние вещи на площади пять квадратных метров, квартира закопчена на всей площади.