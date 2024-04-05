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Силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников в Ростовской области

В Морозовском районе Ростовской области военные ликвидировали 44 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 апреля в небе над Ростовской областью силами ПВО были уничтожены 44 БПЛА. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

Поступившую информацию также уточнил губернатор Василий Голубев. По словам главы региона, массированную атаку беспилотников отразили в Морозовском районе Дона.

— По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. Повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, — прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, в ночь на 9 марта 2024 года в Таганроге уничтожили 41 БПЛА самолетного типа.