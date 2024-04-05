Жители юга Волгограда обсуждают ночные тревожные сирены

Ночью 5 апреля 2024 года жителей Красноармейского района Волгограда разбудили звуки тревожной сирены. Они доносились со стороны промышленных предприятий на юге города. Сигналы слышали на «Керамике», со стороны ТЭЦ-2, в начале Кировского. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В экстренных службах никаких ЧП не подтвердили.
«Уже 15 минут слышен гул сирены. Что происходит?», — пишут очевидцы в соцсетях.
«Ночью, с 4 на 5 апреля, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — вот, что написал в своем Телеграм-канале губернатор Ростовской области утром в пятницу.
Так что ночные сирены в Волгограде могли быть как предупреждением о надвигающейся опасности, так и учебной тревогой, которые периодически устраивают в промзоне. В марте подобное уже было в Красноармейском.
Напомним, волгоградский НПЗ пострадал от атаки украинского беспилотника в феврале 2024 года. С тех пор в регионе усилили меры безопасности.