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Жители юга Волгограда обсуждают ночные тревожные сирены

Сирены, предупреждающие об опасности, сработали на юге города.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 5 апреля 2024 года жителей Красноармейского района Волгограда разбудили звуки тревожной сирены. Они доносились со стороны промышленных предприятий на юге города. Сигналы слышали на «Керамике», со стороны ТЭЦ-2, в начале Кировского. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В экстренных службах никаких ЧП не подтвердили.

«Уже 15 минут слышен гул сирены. Что происходит?», — пишут очевидцы в соцсетях.

Громких ЧП прошедшей ночью в Волгограде не произошло. Но именно в это время ПВО сбивало цели в Морозовском районе Ростовской области, которая граничит с Волгоградской.

«Ночью, с 4 на 5 апреля, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — вот, что написал в своем Телеграм-канале губернатор Ростовской области утром в пятницу.

Так что ночные сирены в Волгограде могли быть как предупреждением о надвигающейся опасности, так и учебной тревогой, которые периодически устраивают в промзоне. В марте подобное уже было в Красноармейском.

Напомним, волгоградский НПЗ пострадал от атаки украинского беспилотника в феврале 2024 года. С тех пор в регионе усилили меры безопасности.