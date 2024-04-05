Судья закрыл от прессы процесс по делу владельцев ЧЭМК и «Арианта»

Заседание в Челябинском арбитраже закрыли, так как в деле имеются документы с грифом «Для служебного пользования». Об этом сообщил корреспондент ЕАН, который находился в зале суда. Кроме того, есть решение Свердловского арбитражного суда по изъятию акций ЧЭМК, которое также было принято в закрытом режиме.