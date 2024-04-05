Судья закрыл от прессы процесс по делу владельцев ЧЭМК и «Арианта»

Заседание в Челябинском арбитраже закрыли, так как в деле имеются документы с грифом «Для служебного пользования». Об этом сообщил корреспондент ЕАН, который находился в зале суда. Кроме того, есть решение Свердловского арбитражного суда по изъятию акций ЧЭМК, которое также было принято в закрытом режиме.
Ответчиками по делу выступают Юрий и Людмила Антиповы, экс-владельцы Челябинского электрометаллургического комбината Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы, «АО “Компания Эталон” и группа компаний “Ариант”. Генпрокуратура просит также изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО “Группа компаний Ариант” 100% долей ООО “Кубань-Вино”, ООО “Агрофирма “Южная”, ООО “Агрофирма “Ариант””, ООО “ЦПИ — Ариант”. Активы предприятий, счета и имущество Антиповых, Аристовых и Кретовых арестованы.