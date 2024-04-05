Аида Балаева обратилась к женщинам: Разводиться не стыдно

Балаева подчеркнула, что суд проходит в открытом формате — это было требование сторон.
«Сотни тысяч людей смотрят заседание в прямом эфире. Общество, лидеры общественного мнения, журналисты широко освещают процесс. Я уверена, что суд вынесет справедливое решение. Закон и порядок, о главенстве которых говорит глава государства, будут обеспечены. Как женщина и как мать я глубоко сопереживаю близким Салтанат, ее маме. Больно смотреть страшные видеокадры ее избиения».
Продолжая, Балаева подчеркнула, что Салтанат для казахстанцев уже стала символом всех, кто пострадал от бытового насилия.
«И я очень надеюсь, что открытый суд, его транспарентность удержит потенциальных преступников от насилия и спасет многие жизни. Я хочу обратиться ко всем девушкам, ко всем женщинам. Не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится! Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности».
Кроме того, как отмечено в публикации издания «Время», Балаева призывает не терпеть насилие.
«Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел. Никто не имеет права унижать человеческое достоинство и тем более, распускать руки. Еще раз повторю: я глубоко убеждена, что суд вынесет справедливое решение».
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых — Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.
Их обвиняют:
- Куандыка Бишимбаева — по двум статьям УК РК — «Убийство» и «Истязание»;
- Бахытжана Байжанова — по статье УК РК «Укрывательство преступления».