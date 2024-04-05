Аида Балаева обратилась к женщинам: Разводиться не стыдно

«Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел. Никто не имеет права унижать человеческое достоинство и тем более, распускать руки. Еще раз повторю: я глубоко убеждена, что суд вынесет справедливое решение».