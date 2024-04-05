В Новосибирске водой и глиной со стройки затопило Лебедевский жилмассив

— Сегодня утром нам поступил сигнал от многих жителей жилмассива о том, что весь микрорайон превратился в большую грязную глиняную лужу. Мы выехали на место, встретились с жителями, я сразу же обратился в администрацию района. Затопление там достаточно серьезное, даже ходить там невозможно — все в жидкой глиняно-грязной каше. Выяснилось, что течет это все сверху. Там рельеф сложный: раньше был лог, все текло к ливневой канализации. В прошлом году в логу началось строительство, загородили площадку, вырыли котлован, и эти горе-строители, компания «Смарт», перегородили этот естественный поток и сделали для себя дорогу, которую вывели в остальную часть микрорайона. Вода, естественно, вместе с глиняной массой со стройки, потекла через весь микрорайон, — пояснил депутат.