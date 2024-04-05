В Новосибирске водой и глиной со стройки затопило Лебедевский жилмассив

В Новосибирске водой и глиной затопило Лебедевский жилмассив.
Дворы и подвалы в микрорайоне затопило водой, которая стекает со стороны стройплощадки. Строители перекрыли путь воде к ливневой канализации и в итоге, дворы оказались затоплены.
Местные жители обратились за решением проблемы к депутату горсовета Игорю Украинцеву. Он побывал на месте и рассказал «Прецеденту» о ситуации.
— Сегодня утром нам поступил сигнал от многих жителей жилмассива о том, что весь микрорайон превратился в большую грязную глиняную лужу. Мы выехали на место, встретились с жителями, я сразу же обратился в администрацию района. Затопление там достаточно серьезное, даже ходить там невозможно — все в жидкой глиняно-грязной каше. Выяснилось, что течет это все сверху. Там рельеф сложный: раньше был лог, все текло к ливневой канализации. В прошлом году в логу началось строительство, загородили площадку, вырыли котлован, и эти горе-строители, компания «Смарт», перегородили этот естественный поток и сделали для себя дорогу, которую вывели в остальную часть микрорайона. Вода, естественно, вместе с глиняной массой со стройки, потекла через весь микрорайон, — пояснил депутат.
— Если на ситуацию экстренно не повлиять, то может затопить все здание поликлиники. Мы обратились в администрацию. Представитель застройщика пообещал, что всю глиняную массу с микрорайона вычистят. Но как справиться с этим потоком без ликвидации созданной строителями дороги, я не понимаю. Буду настаивать, чтобы все было приведено в состояние, которое было ранее, и чтобы застройщик делал сначала все необходимые водоотводные мероприятия, а потом уже занимался строительными работами, — отметил Украинцев.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.