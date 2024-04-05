Специалисты нашли источник радиации в Индустриальном районе Хабаровска

Специалисты Федерального государственного унитарного предприятия «Хабаровский специализированный комбинат “Радон” обнаружили источник радиационного излучения, из-за которого в столице региона сегодня, 5 апреля, был введён режим ЧС. Как рассказал корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин, предмет визуально похож на какой-то прибор.
— Предмет оперативно обнаружен и изъят для дальнейшего изучения, чтобы определить что он из себя представляет — это предстоит выяснить специалистам. На месте проведена проверка и никакой опасности для людей территория сейчас не представляет, оцепление снято. Несмотря на это, мониторинг будет продолжаться ещё два дня, чтобы снять режим чрезвычайной ситуации, — сказал Андрей Колчин. Ситуацию также прокомментировали в региональном управлении «Роспотребнадзора», специалисты которого выезжали на место ЧП. По словам специалистов, источник излучения находился не на территории металлобазы, как сообщалось раньше, а в отдалении от неё — в районе опоры ЛЭП. Уровень излучения был небольшой, всего в два с половиной раза превышал природный радиационный фон. Опасности для жилых домов также не было — ближайший находится на расстоянии свыше двух километров.
Напомним, что повышенное радиационное излучение зафиксировал в районе улиц Суворова и Сидоренко в Индустриальном районе Хабаровска случайный горожанин — он ехал на работу и у него сработал его личный счётчик Гейгера. Об этом он сообщил е Единую диспетчерскую службу. После этого на место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые подтвердили информацию о превышении в несколько раз естественного радиационного фона. Оперативно было выполнено оцепление района заражения.