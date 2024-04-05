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Подробности ЧП в автобусе на Невском: после конфликта с кондуктором в полицию доставлены двое

В результате инцидента в автобусе маршрута № 24 на Невском проспекте утром 5 апреля никто не пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотрансе», который обслуживает маршрут, произошла драка между двумя пассажирами, пострадавших нет.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что у двух пассажиров автобуса возник конфликт с кондуктором. Драки как таковой не было — просто перепалка с толканием. В полицию доставлены двое молодых людей 1999 года рождения, они будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Кондуктор писать на них заявление не стал.

Напомним, утром на Невском на автобусной остановке «Малая Морская улица» работали полиция и скорая.