Подробности ЧП в автобусе на Невском: после конфликта с кондуктором в полицию доставлены двое

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что у двух пассажиров автобуса возник конфликт с кондуктором. Драки как таковой не было — просто перепалка с толканием. В полицию доставлены двое молодых людей 1999 года рождения, они будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Кондуктор писать на них заявление не стал.