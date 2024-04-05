«Пусть не прикрываются именем Аллаха». Митрополит Екатеринбургский высказался о задержании предполагаемых пособников теракта в «Крокус»

«Побывал сегодня в гостях у настоящих мусульман. По приглашению муфтия Абдуль-Куддуса Ашарина Хаджи принял участие в ифтаре — вечерней встрече перед чтением Корана во время исламского месяца Рамадан. Поговорили о том, что истинный мусульманин, как и христианин, не поднимет руку на беззащитного. Что наши верующие бок о бок сражаются сейчас на западных рубежах нашего Отечества. И что все верующие стремятся жить в соответствии с совестью. Это голос Бога в человеке», — написал митрополит в своем Telegram-канале.