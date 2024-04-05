«Пусть не прикрываются именем Аллаха». Митрополит Екатеринбургский высказался о задержании предполагаемых пособников теракта в «Крокус»

«Побывал сегодня в гостях у настоящих мусульман. По приглашению муфтия Абдуль-Куддуса Ашарина Хаджи принял участие в ифтаре — вечерней встрече перед чтением Корана во время исламского месяца Рамадан. Поговорили о том, что истинный мусульманин, как и христианин, не поднимет руку на беззащитного. Что наши верующие бок о бок сражаются сейчас на западных рубежах нашего Отечества. И что все верующие стремятся жить в соответствии с совестью. Это голос Бога в человеке», — написал митрополит в своем Telegram-канале.
Он добавил, что увидел во взглядах уральских мусульман искреннее понимание, общие устремления и взаимное уважение всех народов. А «героям» новостей наказал «не прикрывать свои кровавые поступки именем Аллаха», ведь они этого недостойны.
Напомним, ФСБ считают, что двое из задержанных вчера переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и машин, использовавшихся в теракте, третий — непосредственно участвовал в вербовке пособников теракта и финансировал его исполнителей.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом «Рено», но были задержаны в Брянской области.