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В Новосибирске автомобиль на скорости влетел под прицеп припаркованной фуры

Авария произошла 5 апреля в Дзержинском районе.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске автомобиль на скорости влетел под прицеп припаркованного грузовика «КамАЗ».

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Авария произошла в Дзержинском районе 5 апреля. За рулем иномарки Nissan находился 32-летний водитель. Он двигался на Каменскому шоссе в сторону поселка Восход. На проспекте Дзержинского водитель врезался в фуру.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили сам водитель и три его пассажирки, 20 и 24 лет. Их госпитализировали.

На месте работал наряд ДПС.