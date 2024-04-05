В Новосибирске автомобиль на скорости влетел под прицеп припаркованной фуры

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Авария произошла в Дзержинском районе 5 апреля. За рулем иномарки Nissan находился 32-летний водитель. Он двигался на Каменскому шоссе в сторону поселка Восход. На проспекте Дзержинского водитель врезался в фуру.