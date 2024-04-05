В девяти районах Башкирии ограничено движение из-за паводка

Также закрыто движение и по объездной дороге реконструируемого моста через реку Исанбайка на участке Уфа — Бирск — Янаул — Старояшево в Калтасинском районе. Под запретом оказалось и движение в Баймакском районе по дороге Серменево-Амангильдино-Баймак.