В девяти районах Башкирии ограничено движение из-за паводка

Также закрыто движение и по объездной дороге реконструируемого моста через реку Исанбайка на участке Уфа — Бирск — Янаул — Старояшево в Калтасинском районе. Под запретом оказалось и движение в Баймакском районе по дороге Серменево-Амангильдино-Баймак.
Накануне в пресс-службе минтранса сообщили, что закрыто движение на участках дорог еще в шести районах республики — Кармаскалинском, Бижбулякском, Салаватском, Стерлитамакском, Иглинском и Миякинском.
«Об открытии движения сообщим дополнительно. Ведется дежурство дорожных служб», — уточнили в ведомстве.