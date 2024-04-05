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В девяти районах Башкирии ограничено движение из-за паводка

В Краснокамском районе Башкирии из-за паводка с 5 апреля закрыта объездная дорога реконструируемого моста через реку Кельтей на участке Дюртюли — Нефтекамск, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Также закрыто движение и по объездной дороге реконструируемого моста через реку Исанбайка на участке Уфа — Бирск — Янаул — Старояшево в Калтасинском районе. Под запретом оказалось и движение в Баймакском районе по дороге Серменево-Амангильдино-Баймак.

Накануне в пресс-службе минтранса сообщили, что закрыто движение на участках дорог еще в шести районах республики — Кармаскалинском, Бижбулякском, Салаватском, Стерлитамакском, Иглинском и Миякинском.

«Об открытии движения сообщим дополнительно. Ведется дежурство дорожных служб», — уточнили в ведомстве.