«После гибели у него родилась вторая дочь»: умирая, таксист из Иркутской области нажал кнопку SOS и указал на убийц

— Алексей работы никогда не боялся. В последнее время ездил на вахту — строил мосты на БАМе. Погиб он за два дня до возвращения туда, — говорил корреспонденту КП-Иркутск про сына Виктор Котиков. — Между заездами на смены подрабатывал в такси, ведь на тот момент у него были трехлетняя дочь и беременная жена. К тому же, он не мог оставить родных без денег в Новый год.