«После гибели у него родилась вторая дочь»: умирая, таксист из Иркутской области нажал кнопку SOS и указал на убийц

— 3 апреля у нас в семье произошло пополнение. Девочка — 52 сантиметра, 3700 граммов. Назвали Машей, как ее папа и хотел, — сдерживая слезы делится уже дважды бабушка Любовь Котикова. Рождение внучки впервые за полгода прервало непрекращающееся чувство скорби. 14 декабря прошлого года женщина узнала о том, что ее 27-летний сын был жестоко убит. За нож, по версии следствия, схватились двое пьяных приятелей.
«Взяли кухонные ножи и вышли на улицу…»
— Алексей работы никогда не боялся. В последнее время ездил на вахту — строил мосты на БАМе. Погиб он за два дня до возвращения туда, — говорил корреспонденту КП-Иркутск про сына Виктор Котиков. — Между заездами на смены подрабатывал в такси, ведь на тот момент у него были трехлетняя дочь и беременная жена. К тому же, он не мог оставить родных без денег в Новый год.
Чтобы выйти на линию, Алексей брал машину у матери, а заказы принимал с помощью приложения популярного агрегатора. Свирск — город маленький, но даже ночью спрос среди пассажиров есть. Так, приехав по очередной заявке, сибиряк и подумать не мог, кто именно сел к нему в авто. Двое 20-летних парней незадолго до того, как найти такси, пробрались в чужой дом и убили беззащитную 58-летнюю хозяйку. Ее жизнь они оценили в 25 тысяч рублей, которые нашли в одной из комнат.
— Говорят, что на тот момент они пили уже не первый день. Во время пьянки взяли кухонные ножи и вышли на улицу… — продолжает рассказывать Виктор.
Позже полицейским подозреваемые объяснили, что, сбежав с места преступления, решили продолжить застолье. В головы приятелей пришел план: присвоить чужую иномарку и доехать до точки «Б» самостоятельно.
Успел нажать кнопку SOS и умер
Когда иномарка тронулась, душегубы потребовали водителя передать им ключи, но Алексей Котиков отказался выполнять их условия. Началась словесная перепалка. Тогда один из друзей пырнул таксиста лезвием. В шоке мужчина остановил авто, выбежал на улицу, но через 150 метров рухнул на землю. Последнее, что он успел сделать — открыть мобильное приложение для вызова такси и нажать кнопку SOS. Телефон так и нашли, лежащим у него на груди.
Через несколько минут на сигнал о ЧП приехала 28-летняя женщина-водитель. Она пыталась привести коллегу в чувства, но было уже слишком поздно. Отморозки же подумали, что Алексею удалось выжить. Испугавшись, что тот позовет на помощь, они в ярости порезали шины и ринулись наутек. На свободе пробыли недолго. Меньше, чем за час, их вычислили и задержали полицейские.
Оставили сиротами двоих детей
Жертву нападения похоронили в родном городе. Семья долго не могла поверить, что жизнь молодого и здорового мужчины могла так легко оборваться. Его родители стараются сделать все, чтобы оградить от проблем ставшую вдовой невестку. На ее плечи упало воспитание двух детей.
— Она живет отдельно, хоть мы и предлагали переехать к нам. Размеры дома позволяют, — объясняет Любовь Котикова. — После выписки будем ездить в гости каждый день, чтобы помогать. Старшая внучка ляльке рада, только ждет папу домой. Никак не дождется. Конечно, плачем по нему каждый день, хоть и понимаем, что ничего не поделать…
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела о двойном убийстве.
— Подозреваемые этапированы в Иркутск и помещены в СИЗО-1 для проведения психолого-психиатрической экспертизы, — сообщают «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. — Один из фигурантов уголовного дела дал признательные показания. Второй мужчина сотрудничать со следствием отказывается.
Ни сами подозреваемые, ни их родственники, по словам матери убитого, не пытались выйти с семьей на связь. Более того, женщине поступали звонки с требованием «забрать заявление». Однако вскоре нападки от неизвестных прекратились.
ОФИЦИАЛЬНО
Следственным управлением Следственного комитета России по Иркутской области России заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».