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Живодёром, из-за которого погибла белая кошка в Красноярске, оказался пёс

Собака напала на кошку во дворе многоэтажки в Солнечном.

Источник: ГУ МВД

Живодёром, из-за которого погибла кошка в красноярском микрорайоне Солнечный, оказалась собака. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент с кошкой попал на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что на белую кошку во дворе многоэтажки напал пёс. Он задрал животное, стащив кошку с перил.

Полуживую кошку нашёл местный житель. Он занёс пострадавшее животное в подъезд, постелил свою куртку, налил воды, но животное не смогло спастись.

Труп кошки полицейские направили на экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что информация о пострадавшей кошке появилась в соцсетях. На неё обратили внимание работники правоохранительных органов.

несчастный случай