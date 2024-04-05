Живодёром, из-за которого погибла белая кошка в Красноярске, оказался пёс

Живодёром, из-за которого погибла кошка в красноярском микрорайоне Солнечный, оказалась собака. Об этом сообщили в МВД.
Инцидент с кошкой попал на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что на белую кошку во дворе многоэтажки напал пёс. Он задрал животное, стащив кошку с перил.
Полуживую кошку нашёл местный житель. Он занёс пострадавшее животное в подъезд, постелил свою куртку, налил воды, но животное не смогло спастись.
Труп кошки полицейские направили на экспертизу.
Ранее сообщалось о том, что информация о пострадавшей кошке появилась в соцсетях. На неё обратили внимание работники правоохранительных органов.