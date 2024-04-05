Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Свалила» вину на погибшего: в Хабаровском крае осудили виновницу смертельной аварии

Жительница Хабаровского края обвинила в смертельном ДТП погибшего пассажира.

Источник: Комсомольская правда

В суде района имени Лазо рассмотрели уголовное дело против женщины, которая три года назад устроила смертельное ДТП. При этом всю вину она пыталась переложить на погибшего пассажира. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария произошла в октябре 2021 года. Женщина ехала по дороге А-370 «Уссури» и решила обогнать автомобиль.

— Обнаружив, что не успевает закончить обгон из-за приближающегося во встречном направлении автомобиля, не снижая его скорости, резко повернула в правую сторону, в связи с чем привела транспортное средство в неуправляемое состояние, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем, — рассказали в суде района имени Лазо.

В итоге от травм погибли два ее пассажира, водитель встречного автомобиля. Тяжкий вред здоровью получили человек, ехавший с женщиной, а также еще взрослый и ребенок из другой машины.

Свою вину женщина отрицала. Сказала, что во всем виноват один из погибших пассажиров, который резко выкрутил роль в другую сторону.

Виновницу приговорили к 5,5 годам колонии-поселения. Водить автомобили ей нельзя 2,5 года. Хабаровчанка пыталась обжаловать приговор, но суд решение не поменял.