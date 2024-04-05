«Свалила» вину на погибшего: в Хабаровском крае осудили виновницу смертельной аварии

В суде района имени Лазо рассмотрели уголовное дело против женщины, которая три года назад устроила смертельное ДТП. При этом всю вину она пыталась переложить на погибшего пассажира. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария произошла в октябре 2021 года. Женщина ехала по дороге А-370 «Уссури» и решила обогнать автомобиль.
— Обнаружив, что не успевает закончить обгон из-за приближающегося во встречном направлении автомобиля, не снижая его скорости, резко повернула в правую сторону, в связи с чем привела транспортное средство в неуправляемое состояние, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем, — рассказали в суде района имени Лазо.
В итоге от травм погибли два ее пассажира, водитель встречного автомобиля. Тяжкий вред здоровью получили человек, ехавший с женщиной, а также еще взрослый и ребенок из другой машины.
Свою вину женщина отрицала. Сказала, что во всем виноват один из погибших пассажиров, который резко выкрутил роль в другую сторону.
Виновницу приговорили к 5,5 годам колонии-поселения. Водить автомобили ей нельзя 2,5 года. Хабаровчанка пыталась обжаловать приговор, но суд решение не поменял.