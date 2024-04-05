«Свалила» вину на погибшего: в Хабаровском крае осудили виновницу смертельной аварии

— Обнаружив, что не успевает закончить обгон из-за приближающегося во встречном направлении автомобиля, не снижая его скорости, резко повернула в правую сторону, в связи с чем привела транспортное средство в неуправляемое состояние, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем, — рассказали в суде района имени Лазо.