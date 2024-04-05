В Анапе ребенок выпал из окна 9 этажа и выжил

Согласно свидетельствам очевидцев, родители 7-летней девочки на момент происшествия отсутствовали дома. По прибытии кареты скорой помощи ребенок был в тяжелом состоянии и доставлен в Городскую больницу Анапы. До приезда скорой помощи сами жители оказывали ей помощь.



О состоянии ребенка на данный момент и о деталях произошедшего официальной информации пока нет.