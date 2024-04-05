Казахстанцев предупредили о звонках «из КНБ»

Мошенники по-прежнему активны и изощрены, а казахстанцы продолжают попадаться на их уловки, несмотря на многочисленные предупреждения. Теперь с важным обращением к населению выступили в Комитете национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.