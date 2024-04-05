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Казахстанцев предупредили о звонках «из КНБ»

Мошенники по-прежнему активны и изощрены, а казахстанцы продолжают попадаться на их уловки, несмотря на многочисленные предупреждения. Теперь с важным обращением к населению выступили в Комитете национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В сообщении Комитета за 5 апреля 2024 года отмечено, что по стране участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ.

«Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами».

Пресс-служба КНБ

Специалисты подчеркивают, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.

«При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в полицию».

Пресс-служба КНБ