Казахстанцев предупредили о звонках «из КНБ»

В сообщении Комитета за 5 апреля 2024 года отмечено, что по стране участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ.
«Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами».
Специалисты подчеркивают, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.
«При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в полицию».