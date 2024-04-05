Воронежцам сообщили, где были сбиты украинские БПЛА

В течение прошедшей ночи и ранним утром пятницы, 5 апреля, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 беспилотника над Ростовской областью, 6 БПЛА над Краснодарским краем, еще по одному — над Саратовской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.