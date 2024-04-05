Воронежцам сообщили, где были сбиты украинские БПЛА

В течение прошедшей ночи и ранним утром пятницы, 5 апреля, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 беспилотника над Ростовской областью, 6 БПЛА над Краснодарским краем, еще по одному — над Саратовской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Массированная атака БПЛА в Ростовской области пришлась на Морозовский район. По словам губернатора Василия Голубева, в результате атаки была повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
В Курской области ночью было атаковано село Коровяковка в Глушковском районе. Как уточнил губернатор Роман Старовойт, повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Никто не пострадал.
Вчера вечером соседняя Курская область приняла на себя основной удар украинских беспилотников. По данным Минобороны, два БПЛА были уничтожены около 21:30. Около 22:00 средства ПВО перехватили над регионом один украинский беспилотник и уничтожили еще семь штук.
В результате атаки Курска и сбития БПЛА произошло возгорание в районе Центрального рынка. Зафиксировано попадание в торговые павильоны. Обошлось без пострадавших. Затем появилась информация о других разрушениях.
— Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, — написал в своем tg-канале Роман Старовойт.
Пожар также произошел в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого в Курске. Пострадавших нет.
РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на пятницу, 5 апреля, опасность атаки БПЛА была объявлена и в Воронежской области. В 4:40 был дан отбой. Режим также вводился в регионе прошлым вечером — когда беспилотники атаковали Курск.