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В центре Ростова сбили ребенка

Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Вчера, 4 апреля, на улице Станиславского, 167, в Ростове сбили несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает официальный аккаунт Госавтоинспекции Ростовской области.

— Водитель «Москвича», двигаясь по улице Станиславского, со стороны улицы Богатяновский спуск в сторону проспекта Театральный, на нерегулируемом перекрестке, по предварительной информации, допустил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, справа налево, по ходу движения автомобилей, после чего пешехода отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 211440, — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.