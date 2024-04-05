В центре Ростова сбили ребенка

— Водитель «Москвича», двигаясь по улице Станиславского, со стороны улицы Богатяновский спуск в сторону проспекта Театральный, на нерегулируемом перекрестке, по предварительной информации, допустил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, справа налево, по ходу движения автомобилей, после чего пешехода отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 211440, — говорится в сообщении.