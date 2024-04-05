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В Красноярском крае постояльцы пансионата жили в условиях антисанитарии

В Красноярском крае завели несколько административных дел из-за нарушений в пансионате.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Антисанитария и постоянно угроза, что здание загорится. Так прокуратура Красноярского края описывает условия, в которых жильцы постояльцы в пансионате в селе Тарутино.

В пансионат в ведомстве нагрянули с проверкой. Нарушения специалисты нашли еще не зайдя в здание. Крыльцо не было приспособлено для маломобильных людей. Кнопок вызова персонала также не было. Никакой информации для людей с нарушениями слуха — тоже.

Котельная в учреждении работал без искрогасителей, а рядом на лестнице хранились личные вещи. Множественно нарушений и в варочном цехе. К примеру, там не проводилась бактерицидная обработка, а часть сотрудников работали без медкнижек. Отдельного склада под продукты не было.

К уголовным делам эта история не привела, но на директора пансионата завели сразу три административных дела. Из-за нарушений требования пожарного законодательства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований к организации питания.

Учреждение обязано устранить все выявленные нарушения.

Прокуратура