В Красноярском крае постояльцы пансионата жили в условиях антисанитарии

В пансионат в ведомстве нагрянули с проверкой. Нарушения специалисты нашли еще не зайдя в здание. Крыльцо не было приспособлено для маломобильных людей. Кнопок вызова персонала также не было. Никакой информации для людей с нарушениями слуха — тоже.