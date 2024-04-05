В Красноярском крае постояльцы пансионата жили в условиях антисанитарии

Антисанитария и постоянно угроза, что здание загорится. Так прокуратура Красноярского края описывает условия, в которых жильцы постояльцы в пансионате в селе Тарутино.
В пансионат в ведомстве нагрянули с проверкой. Нарушения специалисты нашли еще не зайдя в здание. Крыльцо не было приспособлено для маломобильных людей. Кнопок вызова персонала также не было. Никакой информации для людей с нарушениями слуха — тоже.
Котельная в учреждении работал без искрогасителей, а рядом на лестнице хранились личные вещи. Множественно нарушений и в варочном цехе. К примеру, там не проводилась бактерицидная обработка, а часть сотрудников работали без медкнижек. Отдельного склада под продукты не было.
К уголовным делам эта история не привела, но на директора пансионата завели сразу три административных дела. Из-за нарушений требования пожарного законодательства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований к организации питания.
Учреждение обязано устранить все выявленные нарушения.