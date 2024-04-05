В Уфе устраняют последствия обвала грунта на улице Шмидта

«Уфаводоканалом» организована временная перекачка стоков, ремонтные работы продолжаются. На месте находятся 7 единиц техники и 15 человек личного состава.
«Ограничений в части предоставления услуг водоснабжения и водоотведения жителям нет. Ситуация находится на постоянном контроле», — отметили в пресс-службе предприятия.
Напомним, накануне вблизи дома № 16 по улице Шмидта образовался провал грунта в связи с разрушением железобетонного канализационного коллектора диаметром 800 мм. Разрушение произошло из-за интенсивной коррозии канализационных сетей.