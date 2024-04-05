Дырявую крышу дома во Владивостоке не чинят с 2019 года

В многоквартирном панельном доме на Русском острове во Владивостоке кровля трещит по швам. С 2019 года на пятый этаж и далее стекают потоки воды — во время дождей и снеготаяния. Самым жутким выдался прошлый 2023 год, когда летние ливни захлестнули Приморье. Жильцы в отчаянии: им не могут помочь ни управляющая компания, ни администрация, ни жилищная инспекция, ни прокуратура. Капитальный ремонт по плану через 12 лет. Подробности коммунальной проблемы — в материале vl.aif.ru.