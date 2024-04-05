Дырявую крышу дома во Владивостоке не чинят с 2019 года

В многоквартирном панельном доме на Русском острове во Владивостоке кровля трещит по швам. С 2019 года на пятый этаж и далее стекают потоки воды — во время дождей и снеготаяния. Самым жутким выдался прошлый 2023 год, когда летние ливни захлестнули Приморье. Жильцы в отчаянии: им не могут помочь ни управляющая компания, ни администрация, ни жилищная инспекция, ни прокуратура. Капитальный ремонт по плану через 12 лет. Подробности коммунальной проблемы — в материале vl.aif.ru.
По дому вплавь
В редакцию обратилась жительница дома по Экипажной, 43 Ольга (имя изменено). Шестой год она и ребёнок живут в квартире на верхнем этаже, словно под открытым небом. Сначала капало, потом дошло до прорывов. В комнатах плывут обои, линолеум, вода проникает в мебель, на стенах вырастает грибок. Короткие замыкания стали привычным явлением.
«Заливает электрические счётчики, проводку, вода течёт по стенам, где находятся розетки, страшно оставить детей дома, чудо, что никто не пострадал, — жалуется Ольга. — Живём с ведрами и тазиками, выехать никуда не можем. Сын за последние два года два раза переболел туберкулёзом и теперь состоит на учёте в диспансере».
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что подобная ситуация требует вмешательства фонда капитального ремонта. Латание крыши и прочих работ запланировано на 2036 год. За это время дом может рухнуть, хотя типовая советская «панелька» построена в конце 70-х годов. По идее, до состояния столетних бараков ещё далеко.
В 2023 году представители прокуратуры Фрунзенского района пришли с проверкой на Экипажную, 43. Выявлены грубые нарушения правил и норм эксплуатации жилищного фонда.
В числе прокурорских претензий — запылённые потолки, битая штукатурка и выбоины на стенах, на потолках не герметичны стыки, в связи с этим — протечка. Трубопроводы — ржавые, поэтому текут. На кровле — деформация несущих конструкций, система водоотвода — неисправна, вентиляционные отверстия разрушены.
Еще один печальный факт — на фасаде дома-призрака не размещены ни название улицы, ни номера подъезда и квартир.
Кого пинать наверх?
Заместитель директора УК «Снеговая Падь» Константин Семенов заявил, что дом для компании нерентабельный — тарифы за оплату ЖКХ небольшие, и за сущие копейки ничего полезного там не сделаешь. Зачем тогда брали на баланс?
«Управляющая компания совсем не убирает подъезды, где нет света, имеются большие трещины в несущих стенах, в отопительный период в домах холодно, не чистят наледи на крышах. Полное бездействие!» — парируют островитяне.
Константин Семенов возражает — он сам лично поднимался на крышу. Со швами народ пытался справиться своими силами, но «только напрасно столько денег зарыли». Может быть, лучше что-то сделать с запылёнными потолками? Или лампочки в подъездах вкрутить?
Впрочем, не всё потеряно. Так, во Фрунзенской прокуратуре заверили — жителей Экипажной ждут на личный приём в любое время. Обещали помочь и депутаты городской думы. Для срочного ремонта необходимо признать крышу аварийной. Судя по итогам прокурорской проверки, весь дом — сплошная ЧС. Получается, что срок эксплуатации панельных домов подходит к концу? Вопрос остаётся открытым.
Главный инженер одной из строительных компаний Приморья Николай Иванов поделился экспертным мнением:
«Правила эксплуатации дома превыше всего. Можно всё испоганить в течение месяца, а можно сохранить на долгие годы. Уровень разрушения конструкций должен определять строительный эксперт. Вообще, мне не нравятся панельные дома, они были построены на скорую руку. Поэтому выглядят неэстетично. Я бы всех расселил и построил новое жильё».