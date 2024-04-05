Во Владивостоке нашли распылившего газ в школе подростка

Инцидент произошел, предположительно, на третьем или четвертом этаже образовательного учреждения. Администрация школы эвакуировала учеников. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и получили информацию об учащихся, которые во время третьего урока выходили из классов под какими-либо предлогами.