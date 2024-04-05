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Во Владивостоке нашли распылившего газ в школе подростка

В отношении его родителей составлен административный протокол.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке полицейские установили личность подростка, распылившего газ в школе. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.

Указывается, что дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение исполняющей обязанности директора МБОУ СОШ № 78. Женщина рассказала, что в помещении образовательного учреждения неизвестный распылил газ из перцового баллончика.

Инцидент произошел, предположительно, на третьем или четвертом этаже образовательного учреждения. Администрация школы эвакуировала учеников. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и получили информацию об учащихся, которые во время третьего урока выходили из классов под какими-либо предлогами.

«В ходе проверки по материалу была установлена личность 15-летнего школьника, причастного к распылению перцового газа», — сообщили в пресс-службе.

В отношении родителей подростка составлен административный протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в СУ СК по Ленинскому району Владивостока. Возбуждены уголовные дела.