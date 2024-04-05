Водителю, устроившему драку под окнами мэрии в Артеме, грозит суд

Об этой драке, которая произошла еще 28 февраля, мы писали ранее. Прокуратуре удалось выяснить, что обвиняемый по незначительной причине вступил в конфликт с водителем автобуса № 20. Пока что в ведомстве не раскрыли, из-за чего именно произошла ссора.