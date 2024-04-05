Водителю, устроившему драку под окнами мэрии в Артеме, грозит суд

В Артеме прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое завели на 34-летнего водителя автобуса № 15. Дело передали в суд, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Об этой драке, которая произошла еще 28 февраля, мы писали ранее. Прокуратуре удалось выяснить, что обвиняемый по незначительной причине вступил в конфликт с водителем автобуса № 20. Пока что в ведомстве не раскрыли, из-за чего именно произошла ссора.
Обвиняемый не только стал зачинщиком конфликта, но и спровоцировал драку. За это на него завели уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия и за нанесение побоев.
Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения.
Напомним, ранее подобный случай произошел в центре Владивостока.