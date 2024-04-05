Хотел спасти маму: 11-летний крымчанин отдал мошенникам 152 тысячи рублей

Школьнику позвонил неизвестный. Собеседник заявил, что мать ребенка якобы попала в ДТП. Далее звонивший сказал, что нужны деньги на лечение. Перепуганный ребенок собрал все родительские сбережения — 152 тысячи рублей. Далее к юному крымчанину приехали двое подростков-курьеров. Ребенок отдал все деньги злоумышленникам.