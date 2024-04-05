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Хотел спасти маму: 11-летний крымчанин отдал мошенникам 152 тысячи рублей

Мошенники украли 152 тысячи рублей у 11-летнего мальчика из Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники украли 152 тысячи рублей у 11-летнего жителя Крыма под предлогом ДТП, в котором якобы пострадала его мать. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Школьнику позвонил неизвестный. Собеседник заявил, что мать ребенка якобы попала в ДТП. Далее звонивший сказал, что нужны деньги на лечение. Перепуганный ребенок собрал все родительские сбережения — 152 тысячи рублей. Далее к юному крымчанину приехали двое подростков-курьеров. Ребенок отдал все деньги злоумышленникам.

— О произошедшем мальчик позднее рассказал соседке, которая и сообщила в полицию, — отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве.