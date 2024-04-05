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Пропавший при переправе через реку житель ВКО найден мертвым

Накануне в полицию сообщили о пропаже жителя ВКО, который перегонял скот через реку. Сегодня было обнаружено тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказала пресс-служба ведомства, 4 апреля в полицию Катон-Карагайского района поступило сообщение о том, что во время перегона скота через реку Бухтарма пропал 68-летний житель села Берель.

«В ходе поисковых мероприятий обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений», — рассказали в ДП ВКО.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

В апреле в Восточно-Казахстанской области обнаружили тело пожилого мужчины, ранее объявленного без вести пропавшим. Пенсионера искали с начала января. Причину его смерти должна установить экспертиза.

В конце марта в Аягозском районе области Абай шли поиски троих мужчин, которые ранее пропали на речных переправах вблизи крестьянского хозяйства «Шыгыс». К поисковым мероприятиям подключились 82 человека.

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