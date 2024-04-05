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В Воронеже проверят сообщение об осквернении могил участников СВО

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку по информации в СМИ об осквернении могил участников СВО на двух кладбищах в Воронеже, сообщает СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

Информация о том, что могилах участников СВО, похороненных на Лесном и Коминтерновском кладбищах Воронежа, были флаги ЛГБТ*, появилась в ряде местных Telegram-каналов днем в четверг, а затем ее стали распространять СМИ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Лесном кладбище города Воронежа», — сообщило управление СК РФ по региону.

В рамках процессуальной проверки следствие проведет комплекс проверочных мероприятий для «всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего».

«По сообщению в СМИ об осквернении могилы участника СВО на Коминтерновском кладбище следователями СК также организована доследственная проверка», — сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления.

По данным мэрии Воронежа, на момент проверки захоронений сотрудниками городских служб, никаких флагов на могилах не было.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

СК