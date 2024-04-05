Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля на выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями. Губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали. После прооперировали, а сам губернатор записал видеообращение. Нападавшего задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело.