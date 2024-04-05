Жителя Москвы задержали за заказное убийство в Норильске

Дело об убийстве на севере Красноярского края было возбуждено в 2001 году в связи с гибелью норильского предпринимателя. Раскрыть убийство сразу не удалось, однако в 2024-ом следователи и криминалисты снова проанализировали материалы дела и определились с подозреваемым, рассказали сегодня в региональном главке СК и поделились историей преступления.
Весной 2001-го у подъезда дома на улице Комсомольской был расстрелян из автомата Калашникова управляющий местным рестораном. Лишь 23 года спустя правоохранители установили причастность к убийству 55-летнего москвича, жившего в 2000 годах в Норильске.
Будучи лидером организованной преступной группы, мужчина покровительствовал управляющему одного из ресторанов северного города. В ходе передела бизнеса главарь ОПГ заказал троим киллерам убийство другого ресторатора — конкурента своего подопечного, и в ночь на 8 марта жертву, сопровождаемую охранником, расстреляли.
Предполагаемый заказчик задержан и заключен под стражу. В ближайшие часы ему предъявят обвинение в организации убийства общеопасным способом.