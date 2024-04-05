Жителя Москвы задержали за заказное убийство в Норильске

Дело об убийстве на севере Красноярского края было возбуждено в 2001 году в связи с гибелью норильского предпринимателя. Раскрыть убийство сразу не удалось, однако в 2024-ом следователи и криминалисты снова проанализировали материалы дела и определились с подозреваемым, рассказали сегодня в региональном главке СК и поделились историей преступления.