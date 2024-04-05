У двух самолётов, летевших из Омска в Москву, сработала система столкновения с землёй

В пятницу, 5 апреля, сразу у двух самолётов, которые летели из Омска в разные аэропорты столицы, возникли неполадки. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, воздушные суда в это время пролетали над Самарской областью.
В 06:38 по Омску экипаж «Аэробуса А320» авиакомпании «Аэрофлот» доложил о срабатывании системы столкновения с землёй. Через четыре минуты о такой же проблеме сообщил экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Сибирь».
Несмотря на это, оба самолёта продолжили полёты, срочность бедствия не объявлялась.