Дело Куандыка Бишимбаева: в Сети создали фейковый аккаунт гособвинителя

Кроме того, на странице имеется следующее обращение: «Дорогие Казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных Людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать Вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть Вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!».