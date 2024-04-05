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Дело Куандыка Бишимбаева: в Сети создали фейковый аккаунт гособвинителя

В столичной прокуратуре призывают казахстанцев пользоваться только достоверными источниками информации.

Фейковая страница гособвинителя по делу Куандыка Бишимбаева набрала в социальной сети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) свыше 15 тыс. подписчиков, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным городской прокуратуры, в социальной сети установлена страница под наименованием «aijan.aimaganova». Данный аккаунт набрал свыше 15 000 подписчиков. На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя.

Кроме того, на странице имеется следующее обращение: «Дорогие Казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных Людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать Вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть Вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!».

«Уважаемые пользователи социальных сетей, хотим сообщить, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные. Прокуратура города Астаны просит доверять только достоверным источникам информации», — обратились в надзорном органе.