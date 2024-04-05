Прятал наркотики у бабушки: подростка задержали в СКО

«Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. По имеющимся данным, задержанный “проработал” в одном из интернет-магазинов по дистанционной реализации наркотиков не более трех месяцев. Практика показывает, что это и есть средняя продолжительность “карьеры” закладчиков, затем следуют арест и суд. Убедительно просим молодежь отказываться от подобных схем заработка. Напоминаем: за сбыт наркотиков в особо крупном размере следует наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет», — говорит начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.