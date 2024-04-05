Сразу несколько отключений электричества произошло в Иркутске и районе из-за непогоды

Кроме того, другая бригада готовится к выводу ВЛ, снабжающей электроэнергией мкр. Славный. Здесь нужно будет заменить изолятор на опоре. Пройдут они в промежуток времени с 15.30 до 18.00. В поселках Малая Топка и Парфеновка и расположенных рядом садоводствах восстановить электроснабжение планируют до 21.00.