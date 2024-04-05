Сразу несколько отключений электричества произошло в Иркутске и районе из-за непогоды

Сегодня, 5 апреля, в Иркутске и районе произошло сразу несколько отключений электричества из-за плохой погоды. По ряду адресов электроснабжение уже восстановили, но где-то электроэнергия появится только вечером. В целом сегодняшний день, сопровождающийся сильным ветром и дождем со снегом, выдался довольно напряженным для энергетиков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу СВЕТ38 в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Так, отключения произошли в Куйбышевском районе Иркутска, микрорайоне Славном, поселках Малая Топка и Парфеновка и ближайших СНТ. Специалисты уже обнаружили все повреждения.
Кроме того, другая бригада готовится к выводу ВЛ, снабжающей электроэнергией мкр. Славный. Здесь нужно будет заменить изолятор на опоре. Пройдут они в промежуток времени с 15.30 до 18.00. В поселках Малая Топка и Парфеновка и расположенных рядом садоводствах восстановить электроснабжение планируют до 21.00.
Добавим, что утром аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Западный под Иркутском.