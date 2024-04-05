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Сразу несколько отключений электричества произошло в Иркутске и районе из-за непогоды

Сильный ветер и мокрый снег внесли коррективы в работу ЛЭП.

Источник: Соцсети

Сегодня, 5 апреля, в Иркутске и районе произошло сразу несколько отключений электричества из-за плохой погоды. По ряду адресов электроснабжение уже восстановили, но где-то электроэнергия появится только вечером. В целом сегодняшний день, сопровождающийся сильным ветром и дождем со снегом, выдался довольно напряженным для энергетиков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу СВЕТ38 в соцсети «ВКонтакте» (12+).

Так, отключения произошли в Куйбышевском районе Иркутска, микрорайоне Славном, поселках Малая Топка и Парфеновка и ближайших СНТ. Специалисты уже обнаружили все повреждения.

Бригады «Южных электрических сетей» заменили изолятор на трансформаторной подстанции (ТП) в предместье Рабочее и в 15.21 включили оборудование в работу. В настоящее время энергетики направляются в поселок Малая Топка, где им предстоит заменить изоляторы на двух ТП и провести чистку изоляции.

Кроме того, другая бригада готовится к выводу ВЛ, снабжающей электроэнергией мкр. Славный. Здесь нужно будет заменить изолятор на опоре. Пройдут они в промежуток времени с 15.30 до 18.00. В поселках Малая Топка и Парфеновка и расположенных рядом садоводствах восстановить электроснабжение планируют до 21.00.

Добавим, что утром аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Западный под Иркутском.

ЖКХ