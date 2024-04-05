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Два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме в Самарской области

В Нефтегорске из-за загоревшейся квартиры эвакуировали 15 человек, двое погибли 5 апреля.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В пятницу, 5 апреля 2024 года, в городе Нефтегорск Самарской области поздней ночью произошел смертельный пожар. На улице Молодежной горела квартира на втором этаже многоэтажного дома.

— Сообщение о возгорании поступило дежурному в 03:50. Были эвакуированы 15 человек, из которых двое детей. К сожалению, на пожаре погибли два человека, — рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Пострадали два человека, их госпитализировали в Нефтегорскую районную больницу.

Пожар удалось локализовать в 04:49, а полная ликвидация была объявлена в 05:15. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 19 человек. В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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