Погони и ДТП: в Башкирии подростков вновь потянуло за руль мопедов и мотоциклов

В селе Старые Ирныкши они остановили 15-летнего парня, который пытался от них скрыться. От него исходил запах алкоголя. Вызвали мать несовершеннолетнего. При ней было проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат показал 0,259 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Для привлечения к ответственности несовершеннолетнего собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.
Вчера сотрудники ДПС Ишимбайского района задержали несовершеннолетнего водителя мопеда Alpha lux. Молодой человек, увидев полицейских, прибавил скорость и попытался скрыться, чем привлек внимание экипажа ДПС. Требования об остановке водитель игнорировал и продолжал движение. Вскоре его задержали. В отношении него составлено четыре административных материала, в том числе за управление ТС водителем, не имеющим права управления. Мопед поместили на специализированную стоянку.
Как информировал «Башинформ», уже имеются аварии с участием несовершеннолетних водителей. В Уфе произошло столкновение «Лифана» и мотоцикла «Омакс». В аварии 17-летний водитель мототранспорта с различными травмами был доставлен в больницу. Известно, что подросток не получал водительского удостоверения. Кроме этого, мотоцикл объемом двигателя 250 кб/м не был зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ГИБДД. Его поместили на специализированную стоянку. По факту ДТП ведется разбирательство.
Во время мониторинга соцетей сотрудники ГИБДД обнаружили видео, где двое молодых людей, управляя средствами индивидуальной мобильности в Уфе, пересекают проспект Октября в неположенном месте. Сотрудниками Госавтоинспекции Уфы ведутся поиски водителей СИМ для привлечения их к административной ответственности.
«Приобретая своим детям транспорт, задумайтесь о тех последствиях, к которым они могут привести. Скутер, СИМ, мопед или мотоцикл — средства повышенной опасности. Выезжая на проезжую часть, ваш ребёнок подвергает свою жизнь смертельной опасности. Такое попустительское отношение родителей к соблюдению детьми требований законодательства в области дорожного движения требует правовой оценки и подразумевает применение к ним предусмотренных мер ответственности», — обратился к родителям начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.