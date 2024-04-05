Погони и ДТП: в Башкирии подростков вновь потянуло за руль мопедов и мотоциклов

Как информировал «Башинформ», уже имеются аварии с участием несовершеннолетних водителей. В Уфе произошло столкновение «Лифана» и мотоцикла «Омакс». В аварии 17-летний водитель мототранспорта с различными травмами был доставлен в больницу. Известно, что подросток не получал водительского удостоверения. Кроме этого, мотоцикл объемом двигателя 250 кб/м не был зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ГИБДД. Его поместили на специализированную стоянку. По факту ДТП ведется разбирательство.