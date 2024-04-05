Двухлетняя девочка погибла в Челябинской области, наевшись маминых таблеток

Оказалось, что 30-летняя подсудимая страдала наркотической зависимостью. Она купила препарат, чтобы использовать его в немедицинских целях для снятия симптомов наркотического синдрома. В отношении матери возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— Приговором суда с учётом имеющейся судимости за кражу виновной назначено наказание в виде 1 года 29 дней лишения свободы со штрафом 5000 рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили приговор в надзорном ведомстве.
В ноябре прошлого года в детскую городскую клиническую больницу № 8 Челябинска доставили четырёхлетнюю малышку, объевшуюся таблетками. Мать застала дочь, играющей с пустой банкой от витаминов Omega-3. Женщина пересчитала таблетки и поняла, что девочка съела 40 штук.