Двухлетняя девочка погибла в Челябинской области, наевшись маминых таблеток

В Копейске двухлетняя девочка наелась таблеток своей мамы, которые та хранила в свободном доступе. В результате малышка погибла, а против родительницы возбудили уголовное дело. Какое наказание назначили безответственной женщине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.