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Двухлетняя девочка погибла в Челябинской области, наевшись маминых таблеток

В Копейске двухлетняя девочка наелась таблеток своей мамы, которые та хранила в свободном доступе. В результате малышка погибла, а против родительницы возбудили уголовное дело. Какое наказание назначили безответственной женщине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Оказалось, что 30-летняя подсудимая страдала наркотической зависимостью. Она купила препарат, чтобы использовать его в немедицинских целях для снятия симптомов наркотического синдрома. В отношении матери возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— Приговором суда с учётом имеющейся судимости за кражу виновной назначено наказание в виде 1 года 29 дней лишения свободы со штрафом 5000 рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили приговор в надзорном ведомстве.

В ноябре прошлого года в детскую городскую клиническую больницу № 8 Челябинска доставили четырёхлетнюю малышку, объевшуюся таблетками. Мать застала дочь, играющей с пустой банкой от витаминов Omega-3. Женщина пересчитала таблетки и поняла, что девочка съела 40 штук.