Из подтопленного парка в Клину перевезли большую часть животных

«На территории парка содержатся 17 львов, животные содержатся в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка», — сказали в МЧС.
Эвакуировать львов с территории парка не будут, угрозы для них нет, отметили в главке. Угрозы людям также нет. Уровень воды в парке составляет максимум полметра, подтоплены 4 га — половина территории.
«Помощь от МЧС России не требуется, все мероприятия проводятся работниками парка», — отметили в главке.
Всего на территории Московской области подтоплено 682 дачных участка, 13 участков дорог, подтопленных жилых домов нет. От сообщения отрезаны два населенных пункта, к ним организованы переправы.