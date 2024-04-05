Дмитрия Драча приговорили к девяти годам лишения свободы

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 и 3 ст. 285 УК РФ) и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Бывший заместитель Дмитрия Драча и его сообщник — Александр Кудряшов приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как выяснили следователи, Дмитрий Драч выкупил у знакомых по завышенной цене комплекс зданий для нужд бюро, при этом оказалось, что часть объектов непригодна для использования. Ущерб бюджету оценивается в размере 280 млн руб.
Дмитрия Драча и Александра Кудряшова арестовали в конце февраля 2024 года. После ареста выяснилось, что в Москве покончила с собой супруга экс-руководителя главного регионального бюро МСЭ, страдавшая тяжелым заболеванием.
Следствие проверяет версию о том, что причиной гибели жены бывшего чиновника могло стать выселение со съемной квартиры. Гособвинитель запрашивал для Дмитрия Драча и его предполагаемого сообщника девять с половиной лет лишения свободы.