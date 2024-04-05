Задержан бухгалтер, следователю угрожают. Дело ЖКС № 1 Кировского района развивается

Как сообщает СК 5 апреля, женщину задержали накануне, решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Следствие считает, что она была соучастницей хищения денежных средств, которые жители домов перечисляли на счета управляющей компании. Сумма хищений — не менее 80 млн рублей.



Как рассказывала «Фонтанка», по этому делу задержана и отправлена под стражу бывший гендиректор ЖКС № 1 Кировского района Галина Соколова, которая является и основным формальным владельцем компании. Она же руководила другими компаниями, из-под управления которых с переменным успехом пытаются выйти собственники жилья, — «Пулковская усадьба» (по которой тоже возбуждено уголовное дело о мошенничестве) и «Строй-Сити».



При этом Следком подчеркивает, что ЖКС № 1 Кировского района входит в группу компаний ПАО «ГИТ». «Фонтанка» рассказывала о деятельности этого холдинга, который скупал управляющие компании в Петербурге. Впоследствии ряд этих компаний обанкротились, а Грант Агасьян, которого СК называет бенефициаром, находится в международном розыске и заочно привлечен к уголовной ответственности.



По данным СК, в ходе расследования «неустановленные на данный момент лица попытались оказать давление на следователя, угрожая по телефону ему и его близким родственникам физической расправой». Так что расследуется и дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ — угроза убийством, причинением вреда здоровью и т. д. в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, пристава, а также их близких.