Нашли связанным и без ушей: Что известно об убийстве сотрудников сельхозкооператива под Ростовом

В Ростовской области нашли убитыми двух работников сельхозкооператива. 41-летний главный инженер и его 52-летний сотрудник 2 апреля уехали из организации и пропали. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.
Источник издания рассказал, что мужчины покинули кооператив около 16.30. Каждый сел в свой автомобиль: главный инженер — в иномарку, его подчиненный — в «ВАЗ». Оба в тот день так и не добрались до дома. Родственники написали заявления в полицию.
Сначала правоохранители нашли тело 41-летнего пропавшего. Его обнаружили связанным на заднем сидении машины. У человека отсутствовали уши, а на шее зафиксирована рана.
Позже силовики достали из воды автомобиль 52-летнего коллеги погибшего. Какое-то время еще оставалась надежда, что водитель транспорта жив. Ни в салоне, ни в водоеме его сначала не нашли. Однако розыск продолжился недолго.
— Через некоторое время тело всплыло практически в том же месте. Судя по всему, неизвестные сначала утопили машину, а потом бросили туда же тело убитого, — говорит источник. — У мужчины ножевые ранения.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С СОТРУДНИКАМИ КООПЕРАТИВА?
Подозреваемых в расправе пока не задержали. По одной из версий, в тот вечер сотрудники после работы отправились на окраину хутора. Предварительно — чтобы уладить некий конфликт. С кем собирались поговорить погибшие, пока неизвестно.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в прокуратуре Зимовниковского района, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 «Убийство двух и более лиц».
По данным регионального управления следственного комитета, уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты управления.
— По уголовному делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению — прокомментировали в СУ СКР по области.