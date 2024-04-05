Нашли связанным и без ушей: Что известно об убийстве сотрудников сельхозкооператива под Ростовом

Источник издания рассказал, что мужчины покинули кооператив около 16.30. Каждый сел в свой автомобиль: главный инженер — в иномарку, его подчиненный — в «ВАЗ». Оба в тот день так и не добрались до дома. Родственники написали заявления в полицию.